Aroeira é destaque no The New York Times e charge crítica ao governo Bolsonaro ganha o mundo

O cartunista Renato Aroeira foi destaque no The New York Times. O jornal americano destaca a mobilização dos cartunistas brasileiros em torno de Aroeira: “os cartunistas brasileiros mobilizaram suas canetas em defesa de um colega que enfrenta perseguição política do governo Bolsonaro” edit

247 - A charge que estampa a cruz médica sendo vandalizada por Bolsonaro correu mundo e foi destaque no The New York Times, um dos jornais mais importantes do mundo. O jornal destacou a mão pesada do governo Bolsonaro: “o pedido de investigação do governo citou uma lei que estabelece até quatro anos de prisão por difamar o presidente.”

A reportagem ainda informa que “os defensores da liberdade de expressão denunciaram o que eles interpretaram como uma tática de intimidação, e pelo menos seis cartunistas compartilharam na terça-feira desenhos relacionados nas mídias sociais como uma demonstração de solidariedade com a Aroeira.”

A matéria relata: “um desenho mostrava Bolsonaro como uma boneca usando uma pulseira com uma suástica e perfurada com lápis em vez de alfinetes. "É desconfortável, não?" escreveu seu ilustrador, Nando Motta. Outro mostrou Bolsonaro ao lado de caixões, presumivelmente cheios de vítimas do COVID-19, enquanto aponta para Aroeira em sua prancheta. Quase 44.000 pessoas morreram com o vírus no Brasil, a segunda maior parte de qualquer nação.”

