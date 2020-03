"Bolsonaro está estimulando, pessoalmente, nas redes sociais um movimento de agressão às instituições do país, marcado para 15 de março e no qual está envolvido um dos seus principais generais-assessores", escreve Luiz Filgueiras, professor da Universidade Federal da Bahia edit

247 - "Como se esperava, era só uma questão de tempo: Bolsonaro, e sua matilha, atravessou de vez o Rubicão: explicitou o seu projeto de implantar uma ditadura no Brasil, tentando envolver, mais uma vez, as Forças Armadas do país. Os últimos acontecimentos, depois de muitos outros assistidos quase que passivamente pelo Congresso Nacional e o Poder Judiciário, não deixam margem à dúvida", escreve Luiz Filgueiras no Le Monde Diplomatique.

"Bolsonaro apoiou o motim da Polícia Militar no Ceará, no qual policiais encapuzados, ao estilo das ações do crime organizado e das milícias nas periferias do país, exigiram o fechamento do comércio, aterrorizaram a população e cometeram uma tentativa de assassinato de um senador da república".

Leia a íntegra