"As instituições estão com problema", reconhece Reinaldo Azevedo

247 - "As instituições estão com problema": foi assim que reagiu o jornalista Reinaldo Azevedo, em coluna no UOL nesta terça-feira (3), às reuniões entre o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro da Defesa, o general da ativa Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira.

"Há uma evidente degradação institucional em curso, provocada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL)", diz o jornalista, que prossegue: "depois da conversa com Fux, Nogueira de Oliveira iria falar com Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Não consta que ministros da Defesa da Alemanha, da Franca ou dos Estados Unidos (aqueles, de Donald Trump...) se encontrem com o presidente de suas respectivas cortes supremas para debater eleições. Com a devida vênia, há aí a catinga da tutela, apesar do palavrório".

Reinaldo Azevedo reconheceu o movimento do general, sob as ordens de Bolsonaro, como uma "ambição" por parte dos militares de tutelar a democracia brasileira.

