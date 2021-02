Assassina de Daniella Perez, Paula Thomaz abre queixa-crime contra Gloria Perez

247 - Condenada pelo assassinato da atriz Daniella Perez (1970-1992), ao lado de Guilherme de Pádua, Paula Nogueira Thomaz abriu uma queixa-crime contra a mãe da vítima, Gloria Perez. Atualmente assinando com o sobrenome Peixoto, a criminosa acusa a autora de novelas de cometer ameaça e difamação por um comentário feito nas redes sociais. A informação é do portal Notícias da TV.

Segundo a reportagem, em novembro de 2020, Gloria Perez reagiu à notícia de que Paula estava treinando sua filha caçula para ser atriz. "Essa criminosa não tem limites. Não preservou o filho que estava na barriga, quando se fez assassina, e não preserva a filha de um meio onde terá sempre como referência ser a filha de uma assassina", escreveu a autora da Globo no Facebook.

De acordo com a coluna de Fábia Oliviera no jornal O Dia, a assassina e seu atual marido, Sérgio Peixoto, abriram um boletim de ocorrência contra Gloria e seguidores da escritora na Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima, na região central do Rio de Janeiro, pelos crimes de ameaça e difamação.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.