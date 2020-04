Assim como fez com Bolsonaro, Twitter apaga postagens de Malafaia

Assim como fez com Jair Bolsonaro e outros do clã, o Twiiter informou que apagou sete postagens de Silas Malafaia que endossavam o discurso de Bolsonaro contra as medidas de isolamento no combate ao coronavírus edit

247 - Considerando que os tuítes violam as regras da plataforma, o Twitter apagou sete postagens do empresário e pastor Silas Malafaia nesta quinta-feira (2). As postagens endossavam o discurso de Jair Bolsonaro contra as medidas de isolamento no combate ao coronavírus pelos governadores.

"O Twitter anunciou recentemente em todo o mundo a expansão de suas regras para abranger conteúdos que forem eventualmente contra informações de saúde pública orientadas por fontes oficiais e possam colocar as pessoas em maior risco de transmitir COVID-19. O detalhamento da ampliação da nossa abordagem está disponível em nosso blog", informa a plataforma.

Desde o início da pandemia, a plataforma atualizou suas políticas e passou a apagar mensagens que possam aumentar o risco de as pessoas se contaminarem. No domingo (29), duas postagens de Jair Bolsonaro foram apagadas, sendo a primeira vez a rede social apagou mensagens do presidente do Brasil.

O Facebook e o Instagram decidiram nesta segunda-feira (30) apagar um dos vídeos publicados por Bolsonaro por promover desinformação frente à pandemia do coronavírus

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso