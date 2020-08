Assista à entrevista exclusiva de Lula à TV 247

247 – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi impedido de disputar uma eleição presidencial que poderia ter vencido da prisão, segundo apontavam as principais pesquisas, é o entrevistado desta manhã no Bom Dia 247, programa ancorado pelo jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247. Também fazem parte da bancada Tereza Cruvinel, Paulo Moreira Leite, Hildegard Angel, Alex Solnik, Marcelo Auler e Nathália Urban.

A entrevista deve abordar vários temas, como o julgamento da suspeição do ex-juiz Sergio Moro, o papel das forças internacionais na sua prisão, a catástrofe sanitária no Brasil, a estratégia das forças progressistas para as eleições municipais, a apropriação de programas sociais pelo bolsonarismo e o papel do Brasil no contexto de guerra geopolítica entre Estados Unidos, China e Rússia.

