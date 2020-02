Associações da imprensa conservadora reagem às agressões de Bolsonaro

Duas das principais entidades que representam a mídia conservadora no país reagiram às agressões à jornalista Patricia Campos Mello. ANJ e ANER afirmam que Bolsonaro ameaça "o livre exercício do jornalismo" edit

247 - A Associação Nacional de Jornais (ANJ) e a Associação Nacional de Editores de Revistas (ANER) reagiram aos insultos de Jair Bolsonaro à jornalista Patricia Campos Melo da manhã desta terça-feira (18). A ANJ e a ANER são duas das principais entidades da mídia conservadora ereúnem os proprietários de jornais e revistas. Em nota, afirmam que Bolsonaro ameaça "o livre exercício do jornalismo"

É a primeira manifestação dos donos de veiculos de comunidação conservadores com críticas a Bolsonaro. As entidades afirmam que "como infelizmente tem acontecido reiteradas vezes, o presidente se aproveita da presença de uma claque para atacar jornalistas, cujo trabalho é essencial para a sociedade e a preservação da democracia".

Leia a íntegra da nota:

"A Associação Nacional de Editores de Revistas (ANER) e a Associação Nacional de Jornais (ANJ) protestam contra as lamentáveis declarações do presidente Jair Bolsonaro ao ecoar ofensas contra a repórter Patrícia Campos Mello, do jornal Folha de S.Paulo.

As insinuações do presidente buscam desqualificar o livre exercício do jornalismo e confundir a opinião pública. Como infelizmente tem acontecido reiteradas vezes, o presidente se aproveita da presença de uma claque para atacar jornalistas, cujo trabalho é essencial para a sociedade e a preservação da democracia."