Atacada, Vera anuncia processos contra deputados bolsonaristas

247 - A apresentadora do Roda Viva na TV Cultura, Vera Megalhães, divulgou cópia de seu contrato com a emissora após ser alvo da ataques de deputados aliados de Jair Bolsonaro que espalharam nas redes sociais que ela receberia R$ 500 mil do governo do Estado de São Paulo para "falar mal de Bolsonaro".

Em sua página no Twitter, ela revelou o valor real de seu contrato: R$ 22 mil mensais.

"Peço a todos os de boa-fé que virem a fake news do 'meio milhão de reais' que compartilhem o fac-símile do meu contrato. O que fizeram foi somar dois anos de duração do contrato para me difamar. Todos serão processados", avisou ela, apresentando postando a imagem do contrato que mostra o valor de sua remuneração.

Não demorou muito e a própria jornalista retuitou as postagens dos parlamentares informando que iria processá-los. Entre eles, estava o deputado estadual Douglas Garcia (PSL-SP), que usou a tribuna da assembleia do estado para fazer as acusações contra a jornalista.

Ao avisar que o perfil "Isentões" seria processado, Vera Magalhães ainda cutucou Carlos Bolsonaro, vereador pelo Rio de Janeiro e filho de Jair Bolsonaro: "Mais um pro processo. Vai ser bom que a gente já quebra o IP e vê quem está por trás desse perfil tão isentão. Bem vindo ao barco, uxo".

Outra a ser processada é a deputada federal Bia Kicis (PSL-DF), que também replicou os ataques contra a jornalista.

Mais um pro processo. Vai ser bom que a gente já quebra o IP e vê quem está por trás desse perfil tão isentão. Bem vindo ao barco, uxo. https://t.co/JwsX5ktPmB — Vera Magalhães (@veramagalhaes) March 20, 2020

Deputado @andrefernm não tem ninguém sofrendo de coronavírus no seu estado? O senhor vai pro processo também. Aguarde. Aos seguidores e eleitores, seguem os documentos pic.twitter.com/kq7cP4iE6e March 20, 2020