Ataque ao youtuber Felipe Neto é “covarde” e uma vingança por ele ter exposto Bolsonaro no The New York Times, diz Jean Wyllys

DCM - O ex-deputado Jean Wyllys, que teve que deixar o Brasil depois de ameaças de morte e por ter que andar com seguranças após a eleição de Jair Bolsonaro, deu o melhor resumo sobre os ataques virtuais recentes que o youtuber Felipe Neto vem sofrendo do chamado gabinete do ódio – a máquina de fake news e difamações ligada ao presidente Jair Bolsonaro e seus filhos para defender o governo.

O ataque covarde a @felipeneto no dia de hoje não é só uma vingança pelo fato de Felipe ter exposto o fascista no @nytimes ; além de atacar Felipe, a rede também está atacando minhas postagens e a de outros adversários do fascista. Ou seja, seguramente há outro motivo para tanto. July 27, 2020

