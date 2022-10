Ataque criminoso de Jefferson atingiu em cheio Bolsonaro

Apoie o 247

247 - "Jair Bolsonaro começa a última semana de campanha eleitoral na defensiva. Os tiros de Roberto Jefferson miraram as decisões de Alexandre de Moraes, mas acabaram ferindo agentes da Polícia Federal e acertaram, na verdade, as ambições políticas do atual presidente, que está atrás nas pesquisas e precisa conquistar eleitores de centro", escreve Alvaro Gribel no jornal O Globo.

O colunista destaca que o bandido bolsonarista demonstrou toda a truculência da extrema-direita brasileira, representada por Bolsonaro. E lembra que todos os agregadores de pesquisa mostram Lula à frente, por uma distância entre quatro a cinco pontos. "O quadro permanece de estabilidade. Para quem precisa promover uma grande virada, os tiros de Roberto Jefferson não ajudam em nada Bolsonaro a angariar novos votos".

