Ataque de Bolsonaro a Vera Magalhães gera indignação entre jornalistas; Abraji exige respeito

247 - O ataque misógino de Jair Bolsonaro contra a jornalista Vera Magalhães durante o debate entre presidenciáveis na noite deste domingo (28) gerou uma série de mensagens em solidariedade à jornalista por colegas da imprensa nas redes sociais.

Além de jornalistas, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) publicou uma nota exigindo “que o presidente respeite as profissionais que trabalham na imprensa”.

No momento do ataque, Bolsonaro não foi repreendido por nenhum dos candidatos homens presentes no debate. Simone Tebet reclamou dos ataques e ouviu de Bolsonaro: "não pedi sua opinião". Na rodada de perguntas que veio a seguir, a candidata Soraya Thronicke, do União Brasil, disse ao candidato à reeleição que não tem medo dele.

Bolsonaro criticou a pergunta feita por Vera a ele com um ataque misógino: “eu não poderia esperar outra coisa de você. Eu acho que você dorme pensando em mim, você tem alguma paixão por mim”.

“Você não pode tomar partido num debate como esse, fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro”, disparou ainda.

Confira as reações de jornalistas no Twitter:

🔸Essa atitude reitera uma prática machista e misógina adotada por ele e que vem sendo monitorada pela Abraji em levantamento com recorte de gênero



🔸A Abraji se solidariza com a jornalista e exige que o presidente respeite as profissionais que trabalham na imprensa — Abraji (@abraji) August 29, 2022

Bolsonaro ataca @veramagalhaes . E repisa em TV aberta o comportamento que tem contra jornalistas mulheres no cercadinho. August 29, 2022

Minha solidariedade à jornalista @veramagalhaes atacada durante o #debatenaband pelo candidato à reeleição Jair Bolsonaro. Não é a primeira vez que mulheres jornalistas são atacadas por esse governo — Fatima Bernardes (@fbbreal) August 29, 2022

@SorayaThronicke se posicionou depois tbm. Diz que alguns homens são tchutchuca com outros homens e querem ser tigrões com mulheres. — Juliana Dal Piva (@julianadalpiva) August 29, 2022

Incrível. Ideia fixa é a mira do presidente para atacar e agredir mulher. Beijo @veramagalhaes, vc é orgulho. — Andréia Sadi (@AndreiaSadi) August 29, 2022

Bolsonaro é misógino com Vera Magalhães. Ataca a jornalista em vez de responder. — Kennedy Alencar (@KennedyAlencar) August 29, 2022

Bolsonaro ataca a jornalista Vera Magalhães, chama a senadora Simone Tebet de “vergonha” e depois não entende por que é rechaçado pelas mulheres. — Guilherme Amado (@guilherme_amado) August 29, 2022

#DebatenaBand Ataque de Bolsonaro a Vera Magalhães é asqueroso. E mentiroso. Vera é uma das jornalistas mais competentes e intelectualmente honestas. Mesmo qdo. discordo. E ela está certíssima. Parabéns, Vera! Sei q vc queria só fazer pergunta. E fez Bolsonaro ser Bolsonaro. — Reinaldo Azevedo (@reinaldoazevedo) August 29, 2022

