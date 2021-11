Até Eliane Cantanhêde reconhece: Bolsonaro é fiasco internacional e Lula é sucesso (vídeo)

“É uma diferença acachapante. Lula faz um contraponto direto com Bolsonaro, que é um fiasco em suas investidas internacionais, enquanto o Lula é um sucesso, porque ele é o personagem político mais reconhecido no mundo todo”, destacou a jornalista Eliane Cantanhêde edit

247 - A jornalista Eliane Cantanhêde, em programa da GloboNews, comentou sobre as viagens internacionais simultâneas de Jair Bolsonaro, que está em Dubai, e do ex-presidente Lula (PT), que está se encontrando com lideranças e chefes de Estado na Europa.

Segundo ela, a viagem pela Europa foi um “gesto muito bem calculado e de grande sucesso do ex-presidente Lula, porque a comparação das viagens internacionais do Bolsonaro com essa turnê internacional do Lula… desculpa, mas é acachapante [a diferença]”.

A jornalista destacou que as viagens internacionais de Bolsonaro são um fiasco. “Todos os presidentes brasileiros aproveitam a ida à ONU para conversas importantes bilaterais. O presidente Bolsonaro foi com uma comitiva enorme, ficou comendo pizza na rua, não falou coisa com coisa, foi defender cloroquina e não teve nenhuma conversa bilateral de peso em Nova York. [...] Foi para o G20 [...] e passou em branco, e sequer foi para a COP26”, disse.

“Já o ex-presidente Lula é o oposto. Numa rápida passagem pela Europa, se comporta como estadista; é recebido no Parlamento Europeu; é aplaudido de pé pelo segmento de esquerda do Parlamento Europeu; é recebido com honras de estadista pelo Macron, que é nada mais, nada menos que o presidente da França, um símbolo da democracia e um parceiro histórico do Brasil; e é recebido pelo futuro da Europa, Olaf Scholz, que é o favorito para substituir a Angela Merkel na Alemanha, que é a nossa maior parceira comercial na Europa”, lembrou.

“É uma diferença acachapante. Lula faz um contraponto direto com Bolsonaro, que é um fiasco em suas investidas internacionais, enquanto o Lula é um sucesso, porque ele é o personagem político mais reconhecido no mundo todo”, destacou.

Confira:

LULA É RECEBIDO NA EUROPA COMO UM VERDADEIRO CHEFE DE ESTADO!



Ficou evidente para o Brasil que Bolsonaro é um verdadeiro fiasco internacional e Lula um sucesso brasileiro na diplomacia, um ESTADISTA. Muito importante este comentário da jornalista Eliane Cantanhêde. pic.twitter.com/5jORZ8AQUQ PUBLICIDADE November 18, 2021

