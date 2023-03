Ator afirma ter visto espírito de estrela da Globo várias vezes no hospital: 'Ela estava ótima'

Apoie o 247

247- A atriz Nicette Bruno (1933-2020) morreu em dezembro de 2020, vítima de Covid-19. Na mesma época e no mesmo hospital em que ela foi internada, o ator Marco Ricca também passou por momentos difíceis com a doença e chegou a ser intubado. Após semanas de tratamento e luta pela vida, ele conseguiu se recuperar. De acordo com o site Notícias da TV, Ricca afirmou que o espírito de Nicette foi visitá-lo no hospital. "Ela estava ótima", disse.

O ator fez seu relato a Beth Goulart, filha de Nicette. "Ele ficou no mesmo hospital que a minha mãe, só não na mesma UTI. Ele me procurou e falou: 'Sua mãe foi todos os dias me visitar'. [Ele disse que] Ela estava ótima e falava: 'Meu querido, você vai melhorar, vai sair daqui'. Ela estava ótima, sorrindo", contou a atriz em entrevista ao programa Antenados, da Rádio Bandeirantes.

Beth tentou argumentar com o ator que não teria sido possível uma visita de Nicette a ele, já que os dois estavam internados no mesmo período. Mas Ricca estava convicto do que tinha visto.





