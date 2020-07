Ator da Globo Alexandre Nero recusa amizade de bolsonarista e recebe ameaças

“Você votou no Bolsonaro, não aceitou a merda que fez e ainda diz que quer ser meu amigo?”, indagou no Twitter. Depois da postagem, Nero disse ter começado a receber ameaças edit

247 - O ator da Globo Alexandre Nero reagiu com irritação ao falar sobre os eleitores de Jair Bolsonaro. Sem citar alguém especificamente, rejeitou a possibilidade de se reaproximar de pessoas que elegeram o atual presidente.

“Por** cara, vc votou no Bolsonaro, não aceitou a merda que fez, não duvido nada que esteja apoiando esse imbecil e seus absurdos e ainda diz que quer ser meu amigo? Ahhhhhhh vásifu**. Vc me deve 20 anos de atraso.... no mínimo (SIC)”, postou Nero no Twitter.

Depois da publicação, Nero disse ter começado a receber ameaças: “Não demorou 24 horas da minha postagem de ontem pra começar a receber ameaça de morte no inbox em todas as minhas redes. Os bolsonaristas nazifascistas não mudam mesmo”. "O gabinete do ódio pode descansar. Eles já empoderaram esses canalhas", completou.

Em outro tuíte, ao opinar sobre novelas reprisadas na TV Globo, declarou: “No mundo ideal, a novela que a Globo deveria reprisar, sem dúvida, seria ‘O Bem Amado’. No mundo real a audiência seria baixa, porque não iríamos entender nada do que ela diz. Se entendêssemos, Bolsonaro não teria sido eleito (nem para vereador, o que dirá pra presidente)”.

Porra cara, vc votou no Bolsonaro, não aceitou a merda que fez, não duvido nada que esteja apoiando esse imbecil e seus absurdos e AINDA DIZ QUE QUE SER VOLTAR SER MEU AMIGO???? Ahhhhhhh vásifudê. Vc me deve 20 anos de atraso.... no mínimo — Nero (@alexnero) July 23, 2020





Não demorou 24 hrs da minha postagem de ontem pra começar a receber ameaça de morte no inbox em todas as minhas redes. Os bolsonaristas nazifascistas não mudam mesmo — Nero (@alexnero) July 24, 2020

