Ator de grande sucesso da Globo morreu repentinamente em asilo

247 - Em “O Rei do Gado”, grande sucesso que marcou a teledramaturgia brasileira nos anos 90 e que ainda hoje é motivo de altas audiências, um personagem ficou marcado pela traição: Orestes (Luiz Parreiras) era marido de Suzane, vivida por Leila Lopes (1959-2009), que o enganava e mantinha um caso com Ralf (Oscar Magrini). O papel foi um dos mais marcantes da carreira de Luiz Parreiras. O ator passou seus últimos anos em uma casa de repouso para idosos, onde morreu de forma repentina.

Reportagem do portal Notícias da TV relembra que Parreiras começou a carreira na TV com o Teleteatro Cacilda Becker, na Bandeirantes, nos anos 1950. Sua estreia numa novela aconteceu em 1966, em Os Irmãos Corsos, da TV Tupi (1950-1980).

O principal papel dele na TV, no entanto, foi o Orestes de O Rei do Gado. Na trama de Benedito Ruy Barbosa, o personagem era um rico empresário paulista, casado com Suzane. A mulher, bem mais jovem, claramente só tinha interesse no dinheiro dele. Ela mantinha um relacionamento extraconjugal com Ralf, que por sua vez também era um grande interesseiro e pilantra.

