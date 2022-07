Ator de Power Rangers passa por transição de gênero na cadeia; Ele está condenado à morte

Apoie o 247

247 - John Julius Jacobson Jr, de 42 anos, atuou na série de TV Power Rangers e foi condenado à morte, na Califórnia, EUA, por duplo assassinato. Desde que foi preso, o ator deu início ao seu processo de transição de gênero, passou a se chamar Skylar Preciosa DeLeon e faz terapia hormonal. A reportagem é do portal Na Telinhha.

O ex-Power Ranger vermelho fez inúmeros trabalhos na televisão na década de 90, mas nos anos 2000 o seu sucesso foi por água abaixo. Sem conseguir trabalho, o ator encontrou no mundo do crime uma alternativa para sobreviver. Junto a sua esposa, Jennifer Henderson, e mais 3 cúmplices, eles se aproximara do casal, Thomas Hawks e Jackie Hawks, e assaltaram o seu iate, que na época, em 2004, estava à venda.

Eles atacaram os donos do barco, amarram o casal e jogaram no mar. Os corpos dos Hawks nunca foram encontrados e anos depois, Skylar confessou o assassinato.

Apesar de ter sido condenado à morte por injeção letal, a pena de morte na Califórnia foi suspensa desde 2019, assim, Skylar, provavelmente, deve passar o resto da sua vida no corredor da morte, enquanto sua mulher, Jennifer, cumprirá prisão perpétua sem liberdade.

