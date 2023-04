Ator e ex-participante de reality show morre aos 13 anos

Apoie o 247

ICL

247 - O ator Arthur Singer, ex-participante do reality show "Canta Comigo Teen" (Record), morreu nessa quinta-feira (6) aos 13 anos. A causa da morte não foi revelada. O jovem esteve também dos musicais "The Pilgrims" e "Matilda". Em seu perfil, a mãe de Arthur, diretora de uma escola em Suzano, informou que os órgãos do garoto serão doados.

O anúncio da morte foi feito pelo perfil de Arthur no Instagram. "Agradecemos as mensagens de carinho e orações pela vida do nosso filho Arthur, aprouve Deus levá-lo", diz a legenda. "Durante esses 13 anos que estivemos com Arthur nos dedicamos ao máximo para lhe proporcionar o melhor, tudo que ele queria fazer (cantar, atuar, participar de um programa de TV, viajar, etc) ele conseguiu."

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.