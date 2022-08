Ator global se enfurece após portal divulgar fake news sobre grave acidente e mãe idosa ler a notícia

Apoie o 247

247 - Armando Babaioff foi vítima de uma fake news e manifestou sua revolta neste sábado (13). O ator, que teve um papel de destaque como o vilão Diogo na novela da Globo Bom Sucesso (2019), disse por meio do Twitter que sua mãe ficou em pânico ao ler que ele teria sofrido um grave acidente, o que não aconteceu. "É nojento", disparou o artista. A reportagem é do portal Notícias da TV.

"Numa boa. Isso aqui não se faz. Alguém da minha família viu essa porra e ligou para a minha mãe, que tentou me ligar e não conseguiu porque eu estava filmando. Vocês deixaram um senhora de 76 em pânico", postou Babaioff, junto com o print da chamada mentirosa vista pela mãe.

Numa boa. Isso aqui não se faz. Alguém da minha família viu essa porra e ligou para a minha mãe, que tentou me ligar e não conseguiu pq eu estava filmando. Vocês deixaram um senhora de 76 em pânico.

O site em questão é conhecido por distorcer fatos no intuito de produzir manchetes sensacionalistas. O Google frequentemente impulsiona essas fake news dando destaque no Discover, ferramenta que mais gera tráfego para sites de notícias.

No caso do qual ator foi vítima, a manchete --que já foi retirada do ar-- dizia: "Armando Babaioff sofre grave acidente e cirurgião confirma". Ao clicar para ver o texto, o leitor tinha acesso ao texto que falava sobre o ator ter quebrado um pedaço do dente enquanto uma peça na França. "Isso não se faz caralho. Isso é irresponsável, seus merdas. Isso é nojento", desabafou o artista na rede social.

Armando Babaioff não é o primeiro artista que teve sua vida prejudicada pelo site TV Foco. Em 2019, Isis Valverde teve uma foto sua amamentando o filho exposta no veículo com o seguinte título: "Isis Valverde mostra os peitos em foto íntima e faz grande anúncio: 'Hoje tem'".

