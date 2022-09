Ator José Dumont é preso no Rio acusado de pedofilia

Apoie o 247

Agenda do Poder - O ator José Dumont, que esteve na novela Nos Tempos do Imperador, da Globo, foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (15/9) por armazenamento de pornografia infantil.

A informação é do site Metrópoles!

Em nota, a Polícia Civil do Rio de Janeiro afirma que o ator foi preso em flagrante “pelo crime de armazenamento de imagens de sexo envolvendo crianças”.

“De acordo com a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), o autor foi preso em flagrante pelo crime de armazenamento de imagens de sexo envolvendo crianças. A investigação está sob sigilo”, diz o comunicado.

A polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de José Dumont, nesta quinta. No local, agentes encontraram imagens e vídeos de sexo envolvendo crianças.

José Dumont está no elenco da novela Todas as Flores, da Globoplay, que tem estreia prevista para outubro. Ele ainda esteve no elenco de Velho Chico e América, atuando também em produções da Record TV, como Caminhos do Coração e Ribeirão do Tempo.

A TV Globo ainda não se pronunciou.

