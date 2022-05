Atriz da Record critica escolha de Jade Picon em novela: "Estudar não tá com nada"

Apoie o 247

247 - Nesta terça-feira (10), Anna Rita Cerqueira, atriz que esteve na Record recentemente, em um papel na novela Gênesis (2021), usou as redes sociais para criticar Jade Picon, a ex-participante do BBB 22. A artista compartilhou uma notícia de que Picon supostamente vai estrear nas novelas na próxima trama das 9 da Globo. Anna criticou a suposta decisão do canal, ao escrever que Jade não tenha estudado para ser atriz e que só foi escalada para o folhetim devido a sua fama como influenciadora digital. A reportagem é do portal Notícias da TV.

"Jade Picon disse que apesar de nunca ter trabalhado em uma novela estudado atuação, tem vontade de se aventurar no teatro e aprender", diz parte da matéria compartilhada.

"Se aventurar no teatro (risos). Na minha época isso significava anos de estudo e panfletário pra encher o teatro e receber. por fim de semana, às vezes, o que não paga nem a ida e volta para o teatro. Sem comentários. Amanhã eu vou acordar e vir a médica, ou quem sabe advogada… Bora que estudar não está com nada", ironizou Cerqueira.

"Meus 10 anos de curso de teatro se encontram de luto após essa notícia", criticou Anna nos stories do Instagram.

A jovem também compartilhou uma conversa de direct em que deixa claro que não tem nada contra a jovem, mas sim a prioridade em dar papéis para influenciadores digitais e não para artistas de verdade.

"Não desejo mal a ela, inclusive acho ela uma mulher com excelente potencial, como influencer ela é ótima, fotografa muito bem, lutou para estar ali. Podia ser qualquer pessoa que nunca tivesse atuado ou estudado se escolhida, não foi algo em relação a ela e sim o que representa", contou.

