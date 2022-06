Atriz do SBT diz que foi orientada a esconder bissexualidade: "Fui sufocada"

Apoie o 247

247- Bel Moreira, que interpreta a personagem Raquel em "Poliana Moça", contou que foi orientada a esconder sua bissexualidade para não afastar o público conservador. A atriz não revelou a identidade da pessoa, mas explicou que se sentiu sufocada na época. A reportagem é do portal Yahoo.

"Eu tinha a necessidade de falar, mas achava que muitas portas seriam fechadas pra mim, era assustador. Eu não lidava bem com o armário, nem com a pressão. Fui orientada a não falar abertamente sobre isso. A partir do momento em que ouvi que não poderia falar abertamente sobre minha bissexualidade, me senti sufocada", afirmou ela, em entrevista à "Quem".

Bel nunca havia escondido sua sexualidade da família nem dos amigos, e explicou que a orientação a assustou. "Foi um susto precisar me esconder. Eu decidi dividir isso publicamente porque nunca foi algo que eu tenha escondido. Eu me sinto muito bem sendo bissexual. Eu amo amar uma mulher, amo não ter vergonha de ser quem eu sou".

