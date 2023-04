Atriz expõe experiência sobrenatural em série do Mamonas Assassinas

Apoie o 247

247 - A atriz Fernanda Schneider revelou algumas situações sobrenaturais que aconteceram no set de gravações do documentário “O Impossível Não Existe”, que aborda a trajetória do grupo musical “Mamonas Assassinas”, que faleceu após o jato em que estavam colidir com uma montanha na serra da Cantareira, em São Paulo, no ano de 1996.

“Fiquei sabendo de várias fofocas, pude acessar histórias legais. Dentro do set, várias coisas bizarras aconteceram“, contou a atriz. “No dia que gravamos o último show, estava um sol absurdo e, do nada, o tempo fechou faltando dez minutos para começar a gravação, todo mundo maquiado, começou uma chuva de cair o mundo em Guarulhos. Todas as luzes acabaram”, relatou a famosa logo depois ao portal Splash.

“‘A gente vai cancelar a gravação?’ A gente ficou esperando o que a prefeitura ia fazer porque deu um breu total. E só uma luz acendeu, uma luz em cima da brasília amarela. O estacionamento inteiro apagado e a luz piscando em cima da brasília amarela“, contou Fernanda em seguida.

