Atriz falecida, expulsa da Globo após ser acusada de roubar carteira de Christiane Torloni, volta a ser assunto

247 - Recentemente, vários canais de notícias voltaram a citar o nome de Lucy Mafra, que faleceu em 5 de dezembro de 2014, após desdobramentos de uma grave depressão.

Sua vida virou de cabeça para baixo quando ela foi acusada de pegar dinheiro da bolsa de Christiane Torloni. A história vazou e logo em seguida a atriz foi demitida da Globo.

Entretanto, reportagem do portal Observatório da TV ressalta que não houve queixa formal na Justiça contra a atriz, que na época fazia um personagem na novela América e foi simplesmente “abduzida” de cena e deixou de existir.

Segundo sua enteada, Andrea Neves Schiavo Mafra, Lucy acabou incriminada por uma camareira.

“Ela tinha uma certa rixa com essa camareira [que a acusou de furto]. Neste dia que sumiu esse dinheiro da Christiane Torloni, a Lucy estava mexendo no armário dela, que ficava embaixo ou em cima do da Torloni. Mas ela não pegou nada. E esse foi o motivo dela ter sido afastada na novela. Colocaram o nome dela na mídia como ladra e isso acabou com a carreira dela”, disse ao R7 .

