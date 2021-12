Atriz Juliana Caldas detona abordagem de filme da Netflix com Leandro Hassum

O longa é protagonizado por Leandro Hassum, que faz um cardiologista com nanismo, e teve seu tamanho reduzido através de computação gráfica edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A atriz Juliana Caldas, que ficou conhecida ao interpretar Estela, filha de Sophia (Marieta Severo) na novela O Outro Lado do Paraíso, gravou um vídeo em seu Instagram nessa terça-feira (30) com um desabafo sobre o filme Amor Sem Medida, disponível na Netflix. A reportagem é do portal Na Telinha.

O longa é protagonizado por Leandro Hassum, que faz um cardiologista com nanismo, e teve seu tamanho reduzido através de computação gráfica. Juliana Paes também está no elenco e interpreta a advogada Ivana. Caldas, que é uma pessoa de baixa estatura, disse que não se sentiu representada no que viu.

"A pessoa que faz o personagem que tem nanismo... o ator não tem nanismo, que é o próprio Leandro Hassum. Eles fizeram computação gráfica, diminuíram [o Leandro Hassum] em computação gráfica, essas coisas, para mostrar que ele tem baixa estatura. E, depois disso, a maior parte do filme tem piadas totalmente capacitistas, totalmente preconceituosas e que não dá para aceitar hoje em dia. Se fossem piadas racistas, homofóbicas, gordofóbicas, eu acredito que talvez esse assunto estaria sendo levado mais a sério", desabafou Juliana.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE