Atriz que apresenta propaganda de Lula, Thalma de Freitas recebe ataque gordofóbico de Constantino e descasca extremista

Atriz não jogou na mesma moeda e rebateu a grosseria do extremista edit

Apoie o 247

ICL

247 - A atriz que apresenta propaganda de Lula, Thalma de Freitas recebeu um ataque gordofóbico de Rodrigo Constantino, que compartilhou que ela era magra no governo Lula e engordou durante o governo Bolsonaro, com emojis de gargalhadas.

A a atriz não jogou na mesma moeda do rebaixamento e rebateu a grosseria.

“Eu achei muito engraçado, inclusive porque engordei nos Estados Unidos e não no Brasil do Bozo essas fotos tem 10 anos e 10 quilos de diferença, eu não tenho vergonha nenhuma de envelhecer e ficar cada vez mais parecida com a minha mãe que é linda!”, disse.

🤣🤣🤣 Eu achei muito engraçado, inclusive porque engordei nos Estados Unidos e não no Brasil do Bozo 🤣🤣🤣 essas fotos tem 10 anos e 10 quilos de diferença, eu não tenho vergonha nenhuma de envelhecer e ficar cada vez mais parecida com a minha mãe que é linda! https://t.co/50gCwgJlR5 — Thalma de Freitas (@Thalma74) September 28, 2022

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.