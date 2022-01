Attuch analisa a 1ª pesquisa eleitoral de 2022. Assista:

Jornalista comentou a pesquisa Genial/Quaest que aponta vitória de Lula no 1º turno: "eleição completamente polarizada. A terceira via praticamente não existe" edit

247 - Foi divulgada nesta quarta-feira (12) a primeira pesquisa eleitoral de 2022, realizada pela Quaest Consultoria e Pesquisa e paga pela Genial Investimentos.

O levantamento mostra que o ex-presidente Lula segue na liderança da corrida pelo Palácio do Planalto, com chances inclusive de vencer o pleito já no primeiro turno.

O jornalista Leonardo Attuch, diretor-presidente do Brasil 247 e da TV 247, analisou os números da pesquisa. "Eleição completamente polarizada entre Lula e Bolsonaro. A terceira via praticamente não existe".

O levantamento foi realizado entre 6 e 9 de janeiro e ouviu 2.000 pessoas presencialmente. A pesquisa foi registrada nos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e pode ser encontrada pelo número de identificação: BR-00075/2022. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.

