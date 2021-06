Attuch, Tereza e Joaquim são indicados ao Prêmio Comunique-se, o ‘Oscar do jornalismo’

Indicados pelo público, os jornalistas do Brasil 247 Leonardo Attuch, Tereza Cruvinel e Joaquim de Carvalho estão concorrendo em diferentes categorias. Saiba como votar edit

247 - Leonardo Attuch, Joaquim de Carvalho e Tereza Cruvinel, do Brasil 247, estão entre os finalistas do Prêmio Comunique-se, conhecido como o Oscar do Jornalismo Brasileiro.

Eles foram indicados pelo público, em votação aberta entre os dias 12 e 30 de maio. A lista dos 10 melhores jornalistas em cada categoria foi divulgada nesta segunda-feira.

Leonardo Attuch disputa o Prêmio em duas categorias, o de Jornalista Empreendedor e Liderança em Veículo de Comunicação.

Joaquim de Carvalho e Tereza Cruvinel concorrem, respectivamente, nas categorias repórter de notícias de mídia escrita nacional e colunista de opinião.

O público terá agora a oportunidade de escolher três entre os 10 jornalistas indicados em cada categoria, novamente em votação aberta, que se encerrará em 4 de julho.

No dia 9 de agosto, serão anunciados os três mais votados em cada categoria, que irão para uma terceira rodada de votação.

Para votar, é simples. Basta clicar aqui e acessar a página do Prêmio e fazer o login através da conta pessoal no Facebook ou pelo cadastro no site.

Uma nova rodada de votação - a terceira - será então iniciada e o vencedor será conhecido em 16 de novembro, em cerimônia pública.

O Prêmio Comunique-se foi criado em 2003 pelo site que é líder na cobertura especializada de mídia.

Em 18 anos, já foram premiados alguns dos melhores jornalistas do país, como Joelmir Betting, Ricardo Boechat e Juca Kfouri.

Este ano, segundo o Comunique-se, a adesão do público na primeira fase do Prêmio foi recorde. Mais de 150 mil pessoas votaram.

