Audiência do SBT despenca e Silvio Santos entra em pânico

247 - O jornalista Ricardo Feltrim, em sua coluna no portal UOL, afirma que, “mesmo para os padrões de comportamento de Silvio Santos, muita gente está se surpreendendo com a quantidade de mudanças que o dono do SBT tem feito na grade de sua emissora nos últimos dias”.

“Silvio está ‘com a macaca’, diria o próprio sobre sua fase atual. Bom, é mais pura verdade. Assim como é verdade que ele tem motivos mais que sólidos para estar em pânico”, revela o jornalista.

Ele revela que “dados de audiência consolidada mostram que nestes primeiros 10 dias de junho, na média 24 horas, o SBT já perdeu 30% de seu público na Grande São Paulo, comparados com os primeiros 10 dias de junho de 2019”.

“Sim, todas as TVs tiveram queda de audiência nesta medição, mas nenhuma chega nem perto do que está ocorrendo —negativamente— com a TV de Silvio Santos. Isso representa a perda de dois pontos de audiência na Grande São Paulo; são 150 mil domicílios; ou mais de meio milhão de telespectadores”, constata.

“Com programação baseada em reprises, enfadonha, com seu jornalismo fraquíssimo e popularesco, o SBT perdeu 1 em cada 3 telespectadores”, conclui o jornalista.

