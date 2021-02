Augusto Nunes chama professores de "vadios" e "militantes do PT" e pede suspensão de salários

Fórum - Às vésperas de uma greve sanitária da categoria, o jornalista bolsonarista Augusto Nunes chamou os professores através de sua conta do Facebook, neste sábado (6), de “militantes do PT disfarçados de professores” e que eles, insistem em continuar recebendo salários sem dar aulas”.

“Não há vacina para a exaustão causada pelo excesso de descanso. Mas a suspensão do pagamento cura qualquer epidemia de vadiagem”, disse ainda o jornalista.

“Longe do local de emprego há um ano, militantes do PT disfarçados de professores insistem em continuar recebendo salários sem dar aulas. Não há vacina para a exaustão causada pelo excesso de descanso. Mas a suspensão do pagamento cura qualquer epidemia de vadiagem.”

O conhecimento liberta. Saiba mais