Augusto Nunes defende na Jovem Pan o direito de ser fascista (vídeo)

Apresentador bolsonarista fez a defesa do direito de ser fascista em debate com a participação de Alexandre Garcia edit

247 - O apresentador Augusto Nunes é um dos nomes mais citados do Twitter após fazer a defesa aberta de “ser fascista”, ao lado do também bolsonarista Alexandre Garcia, em programa do grupo de extrema-direita Jovem Pan.

Com argumentos distorcidos, ele disse que, “se a esquerda defende a ditadura do proletariado”, pessoas também podem fazer a “defesa do fascismo”.

Veja:

Augusto Nunes defende o direito de ser fascista.

October 5, 2021