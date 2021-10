Autor de novelas Gilberto Braga morre aos 75 anos

Gilberto Braga tinha 75 anos e sofria do Mal Alzheimer. Estava internado no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Morreu na noite desta terça-feira )26o autor de novelas Gilberto Braga. Ele era casado com o decorador Edgar Moura Brasil.

A informação é do colunista Ancelmo Gois. Segundo o jornalista, ele tinha 75 anos e sofria do Mal Alzheimer. Estava internado no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro.

Ainda segundo o jornalista, Gilberto Braga passou a enfrentar, nos últimos dias, uma infecção sistêmica a partir de perfuração de esófago, sem conseguir resistir as complicações.

PUBLICIDADE

Entre as novelas mais marcantes de Braga estão Vale Tudo, Dono do Mundo, Dancing Days, Corpo a Corpo, Anos Dourados e Celebridade. Ele venceu o Emmy Internacional de Melhor Telenovela em 2008 por Paraíso Tropical.





PUBLICIDADE