Autor de Segundas Intenções desmente convite a Regina Duarte para trama da HBO

Apoie o 247

ICL

247 - Autor da primeira novela da HBO Max, Segundas Intenções, o roteirista Raphael Montes desmentiu que a atriz Regina Duarte esteja negociando uma vaga no elenco do projeto. Através do Twitter, ele negou até mesmo que a ex-global tenha sido procurada pela empresa para tratar de uma possível escalação.

“A informação não procede. Regina não foi convidada para fazer minha novela”, declarou Montes, ao comentar no microblog uma publicação que reproduzia a ‘notícia’, difundida por alguns veículos de imprensa, de que Regina poderia ganhar um personagem em Segundas Intenções.

A informação de que Duarte estaria em negociação com a HBO foi reproduzida em diversos portais e também pelo portal Brasil 247.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE