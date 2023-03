Baidu da China revela mais recursos do chatbot Ernie com inteligência artificial

O chatbot chinês tem uma gama mais ampla de habilidades do que exibia anteriormente quando foi lançado há quase duas semanas edit

Reuters - O mecanismo de busca chinês Baidu (9888.HK) compartilhou nesta segunda-feira vídeos pré-gravados de seu chatbot Ernie, baseado em IA (inteligência artificial), resumindo demonstrações financeiras e produzindo apresentações em PowerPoint, entre outros recursos focados no setor.

De acordo com imagens compartilhadas por um porta-voz do Baidu em um grupo voltado para a mídia no WeChat, o serviço de mensagens mais usado da China, o chatbot chinês tem uma gama mais ampla de habilidades do que exibia anteriormente quando foi lançado há quase duas semanas.

Naquela época, o produto semelhante ao ChatGPT mostrou-se competente em gerar imagens com prompts de texto, compor poesia e produzir áudio em dialetos chineses.

Os vídeos compartilhados na segunda-feira mostram o chatbot, alimentado por inteligência artificial generativa (IA), produzindo roteiros de viagem e livestreamers virtuais semelhantes a humanos que podem anunciar produtos usando scripts adaptados às necessidades do usuário.

Esses vídeos foram de uma reunião a portas fechadas organizada pela divisão AI Cloud da Baidu para o primeiro lote de empresas que estão testando uma versão do chatbot com foco no setor.

A reunião foi originalmente concebida para ser um lançamento de produto ao vivo aberto à mídia e ao público, mas o formato foi alterado para priorizar a "forte demanda" de mais de 120.000 empresas que se inscreveram para testar o bot Ernie, disse a empresa em um comunicado em Segunda de manhã, acrescentando que esta seria a primeira de muitas reuniões a portas fechadas.

A mudança, no entanto, fez com que as ações listadas em Hong Kong da Baidu caíssem até 4,5% na manhã de segunda-feira.

Mais empresas poderão se inscrever para testar a versão focada no setor do bot Ernie a partir de 31 de março, enquanto a versão regular do aplicativo permanece aberta para teste para usuários sortudos o suficiente para obter códigos de convite.

Testes feitos pela Reuters mostram que a versão regular tem bom domínio da língua chinesa, mas produz erros factuais e evita responder a perguntas políticas.

Ernie bot, até agora a resposta mais próxima da China ao ChatGPT desenvolvido nos EUA, foi lançado em 16 de março pelo CEO da Baidu, Robin Li, que fez uma apresentação ao vivo que conduziu os jornalistas por uma série de demos pré-gravadas exibindo os diferentes recursos do chatbot chinês.

O preço das ações da empresa caiu enquanto a apresentação ainda estava sendo transmitida ao vivo, mas se recuperou no dia seguinte, em parte devido à forte demanda do setor corporativo chinês.

