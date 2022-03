Band e Record mostram vídeo de revolta no Cazaquistão no início do ano como se fosse de guerra na Ucrânia

Apoie o 247

247 - No início de janeiro de 2022, uma onda de protestos contra o aumento nos combustíveis deixou dezenas de mortos e centenas de detidos em Almaty, no Cazaquistão, o que levou à mobilização de um contingente de tropas lideradas pela Rússia. O aumento do gás gerou protestos em diversas províncias do país. Imagens dos protestos foram apresentadas pela Record e Band como se tivessem ocorrido na Ucrânia.

Veja a denúncia do canal “Seu Mizuka”:





