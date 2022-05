Band passa sufoco com afiliada 'falida' e precisar pedir ajuda para tentar cobrir tragédia no Recife

A Band passou perrengue para montar um esquema de cobertura das chuvas intensas no Recife edit

247 - A Band passou perrengue para montar um esquema de cobertura das chuvas intensas no Recife. A tragédia já matou 91 pessoas em Pernambuco. A correria ocorreu porque a TV Tribuna, afiliada da emissora de Johnny Saad no Estado, não aceitou pagar horas extras para seus poucos repórteres locais e não tinha condições técnicas de auxiliar sua parceira na cobertura. A empresa vive uma crise que se arrasta desde a década passada. A reportagem é do portal Notícias da TV.

Para tapar o buraco, a Band enviou dois repórteres de São Paulo: Carla Ramil e Juliano Dip, que atuam em telejornais de rede como o Jornal da Band. Ambos vão ficar na cidade pelo menos até o fim desta semana. Para não sobrecarregar os dois, a Band pediu auxílio para a TV Manaíra, sua parceira da Paraíba, que enviou Silvia de Oliveira --repórter de rede da emissora paraibana.

Segundo apurou o Notícias da TV, a Band chegou a propor que os contratados da TV Tribuna prestassem um serviço freelancer para São Paulo. A própria emissora iria bancar os custos de diária e alimentação de quem optasse por fazer a cobertura das chuvas. No entanto, houve recusa da afiliada por medo de ser alvo de novos processos trabalhistas.

A TV Tribuna também não teve condições de ajudar na operação de logística da Band no Recife. Nem mesmo os VTs enviados para a rede são gerados pela TV local --todos eles são feitos pela internet. Na locomoção, a Band alugou carros e não usa nenhum veículo da afiliada. O jornalismo da emissora paulista também enviou profissionais de sua sede no Nordeste, fixada em Salvador (BA).

