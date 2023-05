Band publica fake news sobre custo da hospedagem de Lula e Janja em Londres e se retrata

Apoie o 247

247 – A Rede Bandeirantes teve que se retratar no dia de ontem, depois de publicar notícia falsa sobre o custo da hospedagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da primeira-dama em Janja. A desinformação dava conta de que a diária do hotel custaria R$ 95 mil, mais do que o dobro da informação correta. Confira:

Retratação: O Grupo Band divulgou que o preço da diária do quarto do hotel, em Londres, onde o presidente Lula se hospedou, poderia chegar a R$ 95 mil. Mas uma fonte do governo informou que não passou de R$ 40 mil a diária paga. Lamentamos a distorção da notícia publicada antes. pic.twitter.com/g8qxELBq0W May 6, 2023

