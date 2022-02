Band quer tirar da Globo importante jornalista. Saiba qual

Apoie o 247

247 - Visando fortalecer ainda mais sua programação e o conteúdo jornalístico, a Band quer ter Sandra Annenberg em seu casting. A emissora está contando com a ajuda de Faustão, amigo pessoal da apresentadora, para avançar nas negociações. A âncora está escanteada na Globo desde que deixou o Jornal Hoje em agosto de 2019. A reportagem é do portal Na Telinha.

A reportagem apurou que na Band Annenberg é uma espécie de "sonho" desde que ela saiu do Jornal Hoje para ser a titular do Globo Repórter. Nos corredores da emissora, existe um entendimento que a jornalista seria um reforço para na equipe. Além disso, possui o nome bem avaliado no mercado publicitário. Nas últimas semanas, Sandra chegou a ser cotada para assumir o Encontro no lugar de Fátima Bernardes, mas sua chances são mínimas.

Depois de Adriana Araújo, que foi contratada recentemente e o NaTelinha publicou em primeira mão em agosto do ano passado, o Grupo Bandeirantes vai atrás de um nome capaz de desenvolver um novo projeto capaz de solidificar sua marca no jornalismo. Procurada, a Band não se manifestou.

