BandNews TV muda programação para exibir entrevista de Lula a Reinaldo Azevedo

Revista Forum - O anúncio da entrevista que o jornalista Reinaldo Azevedo fará em seu programa “O É da Coisa”, da rádio BandNews FM, com ex-presidente Lula, nesta quinta-feira (1), está gerando grande repercussão. Tanto é que a BandNews TV, outro veículo que, assim como a rádio, pertence ao grupo Bandeirantes, vai alterar sua programação para veicular a entrevista ao vivo.

Além das duas plataformas, a entrevista será exibida nas redes sociais oficiais da BandNews FM e contará com cobertura especial no site da Band.

Não é à toa que a conversa entre Lula e Azevedo vem dando o que falar. Crítico contumaz do ex-presidente, o jornalista foi um dos cunhadores do termo “petralha” e uma das principais vozes do antipetismo na mídia. Nos últimos anos, entretanto, o jornalista vem revendo suas posições e se tornou um ferrenho crítico da Lava Jato, operação que levou Lula à prisão, e tem afirmado que o ex-metalúrgico não teve um julgamento justo.

