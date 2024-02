Barbara Gancia ataca Celso Amorim e insulta Janja com misoginia

Apoie o 247

247 - A jornalista Barbara Gancia fez uma postagem ofensiva nesta terça-feira (20) pelo X, antigo Twitter. Os alvos foram o ex-chanceler e assessor especial da Presidência da República para assuntos internacionais, Celso Amorim, e a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja.

No que diz respeito à primeira-dama, Barbara Gancia faz um ataque misógino, dizendo que o Palácio da Alvorada - residência oficial da Presidência - é "sua verdadeira área de excelência", onde ela "tem toda liberdade para exercer seu talento", sugerindo uma conotação sexual. "Sonhei que o Lula tinha se arrependido de falar pelos cotovelos e que ele, envergonhado pelo comportamento juvenil que apresentou em Adis Abeba, tinha demitido o Celso Tamborim [sic] e confinado Janja aos aposentos do Alvorada, sua verdadeira área de excelência. Ali, ela tem toda liberdade para exercer seu talento em questões que versam sobre certas contingências do cargo, como fricção, trânsito, deslocamento e aquelas diatribes orais que nosso presidente tanto adora".

A jornalista ainda chama de "trelelé" Celso Amorim, considerado o diplomata com mais vasta experiência em atividade no Brasil e já reconhecido como o sexto “pensador global” mais importante pela revista norte-americana “Foreign Policy”, em 2010.

