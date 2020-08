Bárbara Gancia diz que jornalistas deveriam colocar a boca no trombone em defesa de Nassif

"Parece que ninguém se incomoda com isso. A começar pelos colegas da imprensa, que deveriam estar botando a boca no trombone!", afirmou a jornalista Bárbara Gancia edit

247 - A jornalista Bárbara Gancia cobrou de colegas de profissão a defesa ao jornalista Luis Nassif após o Judiciário do Rio mandar o site GGN retirar do ar todas as matérias relacionadas ao BTG Pactual.

"É muito sério o ataque contra Luis Nassif, jornalista q sempre incomodou o poder e está sofrendo nítida tentativa de destruição p/ parte do poder público. Parece q ninguém se incomoda c isso. A começar pelos colegas da imprensa, que deveriam estar botando a boca no trombone!", escreveu a jornalista no Twitter.

É muito sério o ataque contra Luis Nassif, jornalista q sempre incomodou o poder e está sofrendo nítida tentativa de destruição p/ parte do poder público. Parece q ninguém se incomoda c isso. A começar pelos colegas da imprensa, que deveriam estar botando a boca no trombone! https://t.co/4BKSsfgy00 August 30, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.