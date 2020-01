Barbara Gancia: milicianos tentam calar humoristas, artistas e jornalistas com terrorismo

"Eles estimam que o medo os faça (homristas, artistas e jornalistas) pensar duas vezes antes de criticá-los", escreve a jornalista, se referindo ao ataque à sede do Porta dos Fundos edit

247 - A jornalista Barbara Gancia usou o Twitter para expor sua reflexão sobre o ataque terrorista à sede do Porta dos Fundos. Para ela, milicianos acreditam que podem calar as críticas de humoristas, artistas e jornalistas com violência e terror.

"Por que milicianos intimidariam o Porta dos Fundos com bombas? Pensei bastante nisso hoje. Ora, só pode ser para deixar cagado de medo todos os humoristas, artistas e jornalistas com o poder de mudar corações e mentes. Eles estimam que o medo os faça pensar duas vezes antes de criticá-los", afirmou Gancia.