Batata de Bolsonaro está assando, diz colunista

"Neste fim de semana, com menos de 18 meses no cargo, conseguiu a proeza de reunir contra si um movimento de rua que tem tudo para engrossar nos próximos meses", diz o colunista Vinicius Mota edit

247 - "A batata do presidente Jair Bolsonaro vai assando lentamente", afirma Vinicius Mota em sua coluna publicada no jornal Folha de S.Paulo. "Neste fim de semana, com menos de 18 meses no cargo, conseguiu a proeza de reunir contra si um movimento de rua que tem tudo para engrossar nos próximos meses. De quebra, jogou mais lenha na fogueira dos crimes de responsabilidade ao interferir, com a sutileza de um Borat, nas estatísticas da pandemia".

"No Brasil e nos Estados Unidos, as ruas gritam pelas regras do jogo democrático, pela valorização da vida e pela responsabilização dos poderosos. Má notícia para as falanges de Jair Bolsonaro e Donald Trump: o segundo semestre não lhes será leve".

