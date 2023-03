BBB 23: Bruna Griphao é processada por racismo

Apoie o 247

247 - A atriz Bruna Griphao será processada por utilizar uma expressão de conteúdo racista contra o médico e ex-BBB Fred Nicácio. Em fevereiro, segundo mês de confinamento na casa, a atriz utilizou a expressão "urubu de luto" ao se referir a Nicácio em uma conversa com Sarah Aline. À época, o médico ainda se encontrava confinado em casa. As informações são do Estadão.

Em nota, a equipe de comunicação e marketing da atriz negou má intenção de sua parte. “Por diversas vezes durante todo o programa, Bruna foi atingida com acusações que, definitivamente, não fazem parte da vida pessoal e da conduta de toda sua vida”, declarou.

O "urubu de luto" é um animal silvestre, cujo verdadeiro nome científico é Coragyps atratus, ou "urubu-preto. Veja também o termo "macaco". Esses são os mesmos termos tratados como expressões racistas. Portanto, não os use em nenhum momento. pic.twitter.com/S9jIgZvCqI — Eusébio Djú (@DjuEusebio) February 25, 2023

A nota diz, ainda, que a atriz foi vítima de falas colocadas fora de contexto. “Ela sempre se referiu ao seu jogo e muitas vezes foi atacada com suas falas tiradas de contexto e/ou sua imagem associada a atitudes que não foram dela”.

O documento divulgado na conta da atriz no Instagram em nenhum momento se retrata ou reconhece a fala racista da sister. Em contrapartida, a defesa de Griphao anunciou que “tomará as medidas judiciais cabíveis, nas áreas criminal e civil, por violência moral e danos morais”.

