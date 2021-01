BBB21: alarme toca após Gilberto “falar mal do governo”, mas Globo diz não haver restrições

“Bicha, puta que o pariu, o Brasil tá lascado. Por que? Posso falar? Pode falar mal do governo? Pode não, né? Vão dar piiiii”, disse Gilberto. Neste momento, tocou alerta da casa edit

Metrópoles - Durante um bate-papo com as sisters Lumena, Karol Conka e Camilla de Lucas, na última terça-feira (26/1), o economista Gilberto externou que o Brasil estaria “lascado”, segundo ele, por motivos políticos. Até aí tudo bem. Mas um fato chamou atenção dos internautas e deste colunista. Por que o brother foi repreendido por um alarme ao citar tal assunto?

“Bicha, puta que o pariu, o Brasil tá lascado. Por que? Posso falar? Pode falar mal do governo? Pode não, né? Vão dar piiiii”, disse Gilberto, enquanto bebia com as meninas. E o “piiiii” estrondoso veio, deixando o pessoal assustado.

