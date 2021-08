Bernardo Mello Franco: Bolsonaro faz rodízio de ameaças à democracia

247 - "O Palácio do Planalto informa: sai o voto impresso, entra o impeachment de ministros do Supremo. Jair Bolsonaro encontrou um novo mote para seu rodízio de ameaças", escreve o jornalista Bernardo Mello Franco em sua coluna publicada nesta quarta-feira (18) no jornal O Globo.

"O capitão sabe que não haverá impeachment no Supremo. O Senado não quer briga com a Corte, e os juízes não podem ser punidos por atuar com independência. Mesmo assim, a ofensiva cumpriu seu papel. Abasteceu as redes do ódio e manteve o governo em posição de ataque", acrescenta.

De acordo com o jornalista, "Bolsonaro se alimenta do confronto permanente". "Precisa fabricar crises para agitar a militância e manter a fantasia de outsider. Apesar da aliança com o Centrão, parte do eleitorado ainda acredita que o presidente luta contra o sistema. Ele depende dessa ilusão para se manter no páreo", continua.

