Bernardo Mello Franco: ‘Capitão Corona afronta a ciência, a razão e as leis’

O jornalista Bernardo Mello Franco chama Jair Bolsonaro de "Capitão Corona e escreve que ele "está em busca de um novo inimigo". "Jair Bolsonaro ensaia declarar guerra a uma vacina que ainda não existe", escreve o colunista do Globo edit

247 - O jornalista Bernardo Mello Franco escreve em sua coluna que "a ofensiva bolsonarista" contra a obrigatoriedade da vacinação "afronta a ciência, a razão e as leis”. “O Estatuto da Criança e do Adolescente afirma que a vacinação de menores de 12 anos é obrigatória ‘nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias’. E a lei que estabeleceu as medidas de combate à pandemia, sancionada pelo capitão, prevê a ‘realização compulsória’ de “vacinação e outras medidas profiláticas”.

"Não é a primeira vez que o governo invoca a liberdade individual para minar recomendações sanitárias. Em maio, quando cientistas pediam à população que ficasse em casa, o ministro Paulo Guedes disse que o cidadão tinha o direito de ‘sair andando’. ‘É um direito dele ser infectado’, arriscou. Agora o presidente flerta abertamente com o movimento antivacinas, que ganha força na extrema direita internacional".

"No Brasil, a pregação contra as vacinas já contribuiu para o retorno do sarampo. O país havia se livrado da doença, mas voltou a registrar surtos em 2018".

Leia a íntegra.



Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.