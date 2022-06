Bernardo Mello Franco diz que a missão de Ciro Gomes é "quase impossível"

Apoie o 247

247 - "Quando Ciro Gomes concorreu ao Planalto pela primeira vez, em 1998, o real valia um dólar e o litro da gasolina não passava de 80 centavos. O Brasil mudou, mas ele não desistiu do sonho. Aos 64 anos, lançará sua quarta candidatura presidencial", escreve Bernardo Mello Franco em sua coluna no jornal O Globo.

"Ao que tudo indica, será uma campanha mais solitária. Ciro é o único presidenciável relevante que ainda não conseguiu fechar alianças. Foi esnobado pela chamada terceira via e agora começa a amargar traições no próprio partido. No último Datafolha, apareceu com 7% das intenções de voto, bem atrás de Lula e Jair Bolsonaro", pontua o jornalista, que considera a candidatura de Ciro uma missão "quase impossível".

