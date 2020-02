Bernardo Mello Franco diz que PMs e bolsonarismo são aliados

O motim da Polícia Militar do Ceará evidenciou a aliança da corporação armada com o bolsonarismo. O titular do Planalto e seu clã insuflam o movimento e buscam enfraquecer os governos estaduais edit

247 - "Aliados de Jair Bolsonaro estão à frente do motim iniciado na noite de terça-feira. O deputado Capitão Wagner e o ex-deputado Cabo Sabino atuam como porta-vozes da tropa rebelada. Em Sobral, o vereador bolsonarista Sargento Aílton bateu boca com Cid Gomes antes do atentado contra o senador. O pedetista levou dois tiros ao confrontar os PMs a bordo de uma retroescavadeira", escreve o jornalista Bernardo Mello Franco no Globo.

"O presidente e seus três filhos com mandato já criticaram o senador baleado, que continua no hospital. Até aqui, nenhum integrante do clã condenou o motim ilegal, que emparedou o governador petista Camilo Santana".

"A politização dos quartéis tem inspirado temores de um efeito dominó. Governadores de outros dez estados estão sob pressão para aumentar salários e benefícios de policiais. Se a situação no Ceará continuar fora de controle, o risco de novas greves tende a se ampliar".

