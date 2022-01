Bernardo Mello Franco diz que Queiroz está de volta como candidato a deputado

"Depois de curtir a virada de ano, o ex-PM ressurgiu com planos ambiciosos", escreve o jornalista do Globo edit

247 - O jornalista Bernardo Mello Franco escreve em sua coluna no Globo que o homem da rachadinha é pré-candidato a deputado. "No domingo, ele deu o pontapé inicial da campanha. Divulgou um vídeo para ostentar intimidade com a família presidencial".

"Queiroz utilizou imagens suas em manifestações bolsonaristas, de sua época como militar e ao lado de Jair Bolsonaro", informa o jornalista.

"Fabrício Queiroz está de volta. Depois de curtir a virada de ano, o ex-PM ressurgiu com planos ambiciosos. Quer trocar a sombra da família Bolsonaro pelo sonho do gabinete próprio", destaca.

Mello Franco afirma que o sonho de Queiroz não parece impossível. "A temporada na cadeia transformou o ex-PM numa figura popular entre os bolsonaristas".

Ao mesmo tempo, chama a atenção para "um enigma". "Há pouco tempo, ele se queixava de abandono e insinuava que poderia abrir o bico. ‘Minha metralhadora está cheia de balas. kkkk’, escreveu, em julho passado. Seis meses depois, o ex-PM trocou as ameaças veladas por juras de amizade. Bolsonaro deve saber o motivo da conversão".

