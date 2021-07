Bernardo Mello Franco: "Jair Bolsonaro levou a cultura das milícias para o Planalto"

Governo Bolsonaro instituiu a República de Rio das Pedras, escreve o colunista do Globo edit

247 - "Jair Bolsonaro levou a cultura das milícias para o Planalto. Antes de chegar lá, o capitão já defendia a solução de conflitos no grito e nas armas. Eleito, transformou o autoritarismo e a truculência em modo de governar", escreve o jornalista Bernardo Mello Franco no Globo.

"No livro 'A república das milícias', Bruno Paes Manso sustenta que o milicianismo está na raiz da extrema direita no poder. Ele desenvolve a tese no ensaio 'República Federativa de Rio das Pedras', que será publicado na próxima edição da revista 'Serrote'”.

"O texto traça semelhanças entre o modelo econômico das milícias e as práticas do governo atual".

"O derretimento nas pesquisas gerou um impasse para o governo miliciano. Se as eleições fossem hoje, o 'Mito' seria derrotado no primeiro turno. Isso explica a escalada golpista que dominou o noticiário nos últimos dias. A cúpula das Forças Armadas atacou a CPI. O capitão xingou um ministro do Supremo e ameaçou impedir a realização das eleições de 2022. Bolsonarista de carteirinha, o novo comandante da Aeronáutica mostrou que também segue o estilo Rio das Pedras. Em tom de ultimato, avisou que 'homem armado não ameaça'".

